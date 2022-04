Oostende laat binnenkort honden toe op Stedelijke Begraafplaats

Oostende Wie altijd al eens langs de kustlijn wilde zwemmen kan dat nu doen onder begelei­ding van Marieke Blomme. “Wij zorgen voor alles van eten tot vaarplan­nen”

Westtoer wil graag een actieve vakantie aan de kust promoten en ondersteunt daarom een nieuw initiatief waarbij sportievelingen 16 kilometer in zee kunnen zwemmen tussen Oostende en Nieuwpoort. Wie graag in de zee wil trainen moet daar normaal gezien de nodige vergunningen en begeleiding voor voorzien. Marieke neemt voor de gelegenheid haar team mee waarmee ze in recordtijd de kustlijn afzwom in 2021. “Het enige wat de deelnemers moeten doen is zwemmen”, zegt Marieke.

26 april