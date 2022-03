Oostende laat alleen nog ‘natuurlijke tuinafsluitingen’ toe aan straatkant: “Meer groen brengt rust”

Oostende IN BEELD. Provincie­do­mein Atlanti­kwall Raversyde is opnieuw open: “Unieke kans om Middeleeuw­se huisjes te ontdekken”

Het nieuwe seizoen in het provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende is dit weekend gestart met een pak activiteiten. Nieuw voor dit seizoen is dat de gekende middeleeuwse huisjes uit 1465 voortaan enkel voor scholen en groepen toegankelijk zijn.

13 maart