Oostende laat 12 fonteinen na jaar opnieuw water spuiten... De rest krijgt een nieuwe invulling

voetbal croky cup Brent Laes (KV Oostende) wil voorbij Ganshoren in beker: “Cupmatch met Lierse tegen Anderlecht was top”

Vrijdagavond wil KV Oostende de eerste zege van het seizoen pakken. Nog niet in competitieverband, maar de komst van FC Ganshoren (tweede amateur) in de beker lijkt de ideale gelegenheid voor de Kustboys om de weg naar boven in te slaan. “We hadden eigenlijk al moeten winnen tegen Seraing, maar op die prestatie kunnen we verder bouwen", zegt Brent Laes vol vertrouwen.