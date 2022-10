Oostende kijkt met reeks activiteiten met een postkoloniale blik naar het verleden: “Dit erfgoed kan mensen attent maken op de bron van racisme”

Stad Oostende is op enkele niveaus bezig met dekolonisering. “In gans Europa en België wordt de dekolonisering onder de loep genomen. Zeker in een stad als Oostende leeft het thema enorm want op elke hoek ongeveer word je geconfronteerd met het koloniaal verleden ofwel in de vorm van een standbeeld tot straatnamen of gebouwen”, legt Kris Carlier van Avansa uit. “Oostende haalt zijn grandeur uit die periode. Je kan er dus niet onderuit. Anno 2022 willen we daar op een andere manier tegenaan kijken. Tijdens die koloniale periode is de racistische manier van kijken begonnen. Ik ben bijvoorbeeld niet geboren tijdens de kolonisatieperiode. Ik ben een kind van de jaren 70 maar toch wil ik hier niet herhalen hoe er op school gesproken werd over mensen met een andere huidskleur. Maar als je dat meekrijgt als kind op school dan kijk je niet op een evenwaardige manier naar mensen met een andere huidskleur. Eigenlijk kan je dat maar beseffen als we terugkijken naar dat koloniaal verleden”, zegt Carlier.

Ontmoetingen

Avansa wil met de samenwerking mensen attent maken dat de bron van het racisme daar zit en op die manier aanwezig is in de stad. “Al dat erfgoed is ook een kans om mensen daar op attent te maken. We hebben daarom een uitgebreid programma samengesteld onder de noemer van postkoloniale blik. We doen dat vanuit verschillende invalshoeken. We willen ontmoetingen creëren want het is maar door met elkaar in gesprek te gaan dat je elkaar kan leren kennen.”

In maart van dit jaar bekladde actiegroep De Stoete Ostendenoare nog het standbeeld van koning Leopold II aan de Drie Gapers met rode verf.

Wandeling

Vanaf maandag 7 november tot en met zondag 13 november zijn er verschillende activiteiten samen met Mu.ZEE, KAAP, bibliotheek Oostende, Congo aan Zee, CultuurContact en de Oostendse Gidsenkring Lange Nelle. Zo is er een wandeling door Oostende met gids Dirk Beirens die de deelnemers uitleg geeft over het koloniaal verleden van de stad. Er is ook een gesprek en rondleiding in Mu.ZEE met André Baert over Congo en Kunst. Muziekliefhebbers kunnen dan weer een concert van Inanga Jazz! bijwonen in O.666, een mix van Burundese traditionele muziek, jazz en hedendaagse klassieke muziek. Liefhebbers van lekker eten kunnen een workshop Congolees koken met Cécile Cappellen volgen. Ze maakt de deelnemers wegwijs in de Afrikaanse keuken terwijl ze tussendoor wijsheden uit haar cultuur deelt. Het volledige programma en inschrijvingsinfo is te vinden op www.oostende.be/postkolonialeblik

Dialoog

Het project is een onderdeel van een groter traject van de stad Oostende onder leiding van schepen Silke Beirens. “Onder het actiebeleid tegen racisme en discriminatie is er een actie om om te gaan met koloniale verwijzingen in het openbaar domein. We maken bijvoorbeeld een inventaris op met expliciete en impliciete verwijzingen naar Leopold II en de kolonisatie. Het is op dit moment gewoon nog een opsomming. We willen van hieruit vertrekken om een audiotoer op te maken, maar dat staat nog niet op punt. Daarnaast willen we ook dialoog creëren. We proberen met zoveel mogelijk organisaties samen te werken om ook eens een ander verhaal te horen”, vertelt participatieambtenaar Lora Patteeuw.

