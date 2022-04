Oostende kan door Vlaamse subsidies twee onthaalouders een werknemersstatuut geven

Bij gezinsopvang wordt het kind opgevangen door een onthaalouder in de eigen woning. De dienst Gezinsopvang staat in voor de pedagogische ondersteuning en begeleiding van aangesloten onthaalouders. Er zijn momenteel 23 onthaalouders aangesloten bij Gezinsopvang. Zij hebben een speciaal statuut. Twee daarvan werken dankzij de verworven Vlaamse subsidie voortaan als werknemer bij Stad Oostende. “We organiseerden een infosessie om te polsen naar de interesse voor het werknemersstatuut. Daaruit bleek al snel de interesse van Jocelyn en Lindsy,” zegt schepen van Mens & Milieu Silke Beirens. Jocelyn Bazan is al sinds 2014 aan het werk als onthaalouder. “Voor mij betekent het nieuwe statuut dat ik meer gemoedsrust zal hebben. Ik kan de financiën van mijn gezin beter plannen en voel me zekerder in mijn job.” Ze voegt er nog aan toe dat de opvang op zich niet veel zal veranderen: “Ik heb altijd met liefde voor elk kind gezorgd en zal dat blijven doen.”

Lindsy Delaey is al sinds 2010 aan de slag als onthaalouder. “Het voelt goed om meer rechten te hebben want we werken er hard genoeg voor. We zullen nu eindelijk recht hebben op vakantiegeld, een eindejaarspremie, de opbouw van ons pensioen, enzovoort. Er zal minder ook stress zijn als er kindjes plots ziek vallen of niet komen opdagen. Nu die zorg om het inkomen wegvalt, moeten we ons enkel nog concentreren op kwalitatieve opvang.”