Oostende is heel jaar walhalla voor wie van zeilboten houdt: van clubraces tot een lange afstandszeilwedstrijd richting Helgoland

oostendeHet belooft in Oostende een topjaar te worden voor de liefhebbers van prachtige zeilboten. Honderden schepen zullen tijdens meerdere races de haven in- en uitvaren. De Royal North Sea Yacht Club uit Oostende viert in 2022 haar 75-jarig jubileum. De legendarische club heeft tijdens haar rijke geschiedenis talloze zeilers van over de hele wereld aangetrokken en viert deze speciale verjaardag met in totaal 30 wedstrijden waaronder 3 prestigieuze.

“De eerste staat op de kalender in het laatste weekend van mei, een week na Oostende voor Anker. Dat is de wedstrijd tussen Oostende en Ramsgate met 50 tot 70 jachten die deelnemen. Daarna komt Oostende- Helgoland. Die wedstrijd werd ooit opgericht door de andere jachtclub in Oostende, de Ryco. De wedstrijd werd 20 jaar geleden gestopt, maar we vonden het een leuk idee om de draad terug op te pikken voor onze 75ste verjaardag. Op zaterdag 9 juli staat de wedstrijd gepland. We willen dat stukje geschiedenis terug op de kaart zetten”, zegt vertelt algemeen secretaris bij de RNSYC, Hubert Rubbens. “Het is een ingewikkelde race. Het weer zit er ook vaak tegen. Ik heb daar zelf ook nog drie keer aan deelgenomen en de weersomstandigheden zaten telkens tegen”, zegt Rubbens nog.

Het is een lange afstandszeilwedstrijd. Jachten van minstens 8,50 meter lang varen vanuit Oostende voorbij de Scheldemonding, de Nederlandse kust, de Maasmond en buitenom de Waddeneilanden richting het Helgoland. Goed voor 265 zeemijlen non-stop racen. Op woensdag 13 juli geeft het racecomité de start van de terugrace naar Oostende. “Zowel in de heen- als de terugwedstrijd schuilt de uitdaging in het dag en nacht aanhouden van de hoogste bootsnelheid, de juiste anticipatie op de stromingen en omgaan met de wisselende weers- en windomstandigheden”, licht ook Pit De Jonge toe.

Dragon Gold Cup

In augustus kan de jachtclub dan nog uitpakken met de Dragon Gold Cup samen met de Belgian Dragon Association. “Het is de vijfde keer dat we dat in Oostende mogen organiseren. Je kan dat maar om de 10 of 15 doen. Het is een semi-kampioenschap voor draken. Dat Is een prachtig gelijnde jacht. Er zullen 70 tot 90 teams hier aanwezig van over de ganse wereld." De jachtclub gaat een druk en boeiend jaar tegemoet. “Het is uiteindelijk onze corebussines. Je hebt in onze club immers drie soorten leden. Je hebt mensen die soms eens gaan zeilen voor hun plezier. Daarnaast heb je de ‘believers’ die meedoen aan kleinere wedstrijden. Vanaf 15 juni tot 15 september is er elke woensdagavond voor alle zeilende leden bijvoorbeeld een clubwedstrijd. Dat geeft een goede clubspirit. Dat zijn dan 15 tot 30 schepen die het tegen elkaar opnemen. Daarnaast hebben we ook de topzeilers die dan deelnemen aan de grotere wedstrijden zoals Ramsgate.”

Het grote publiek zal dit jaar ook kunnen meegenieten van de verjaardag. “Er zal tijdens de wedstrijden altijd iets te zien zijn. De jachten meren aan in het Montgomerydok en de marina in het midden van de stad. Als die jachten uitvaren is dat ook een mooi spektakel.”