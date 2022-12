Oostende is geen kandidaat voor Europese Culturele Hoofdstad in 2030

Het zit er momenteel bovenarms op tussen Brugge en Kortrijk omdat ze zich allebei kandidaat stellen voor titel van Europese Culturele Hoofdstad in 2030. Dat nieuws werd vrijdag bekendgemaakt, maar dat werd niet goed onthaald bij de Kortrijks cultuurschepen Axel Ronse (N-VA). Oostende is dan weer geen kandidaat voor de titel. Daar werd wel over nagedacht maar het huidige bestuur focust zich op Ensor 2024. “Oostende ís cultuurstad, met of zonder die titel. We blijven daar volop op inzetten met De Grote Post, Theater aan Zee, DS Podcastfestival, FAAR en zo meer”, laat het kabinet van burgemeester Bart Tommelein weten. “We investeren ook fors in ‘Ensor 2024’, met tentoonstellingen in Mu.ZEE, het James Ensorhuis, de Venetiaanse gaanderijen en tal van andere activiteiten in de hele stad doorheen het jaar. De huidige economische omstandigheden laten ons weinig ruimte om daar bovenop nog extra middelen te voorzien voor de titel van Europese culturele hoofdstad 2030. We zullen dus niet meedingen naar die titel. Stad Oostende heeft momenteel andere prioriteiten.”