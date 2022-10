Oostende is begonnen met plaatsing nieuwe parkeermeters om vanaf januari het parkeerbeleid terug in handen te nemen

“We willen weer baas zijn in eigen stad. Ook wanneer het over parkeren gaat. Daarom zetten we deze grote stap. Nadat we de voorbije maanden hiervoor heel wat hebben voorbereid, kunnen we nu ook op het terrein aan de slag”, vertelt eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Mobiliteit. Sommige meters zullen definitief verdwijnen, andere meters worden vervangen door nieuwe exemplaren. Er zullen tevens infoborden in het straatbeeld verschijnen. Ze duiden de zone aan waarin wordt geparkeerd en maken bewoners en bezoekers wegwijs bij het valideren van een parkeerticket. Tegen eind december zullen alle voorbereidingswerken achter de rug zijn. De oude meters blijven ondertussen in werking tot de stad overneemt. De stad zal pas later meer informatie geven over het nieuwe parkeersysteem.