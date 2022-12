Oostende investeert in elke wijk voor 20.000 euro aan speel- en sportinfrastructuur: inwoners krijgen inspraak

Voor de sport- en speelinfrastructuur wordt in elke wijk 20.000 euro voorzien. Er wordt dus 160.000 euro geïnvesteerd in dergelijke infrastructuur. Per wijk onderzocht Oostende welke noden er zijn op gebied van sport- en speelinfrastructuur in samenspraak met diverse wijkactoren. De wijkmariniers, jeugdwerkpartners en medewerkers van de ontmoetingscentra gaven input en er werd ook rekening gehouden met suggesties die via het O-punt werden ingediend.

Inspraak van inwoners

Alle inwoners van Oostende krijgen inspraak over de investering. In elke wijk wordt samen met de inwoners gekozen voor specifieke speel- en sportinfrastructuur die past binnen de voorgestelde invulling per wijk. De stad zal in elke wijk gerichte participatietrajecten opzetten met de inwoners. Op 19 december om 19 uur is er al een participatiemoment voorzien in Ontmoetingscentrum Ter Yde over de speel- en sportinfrastructuur. Op 21 december om 15 uur is het de beurt aan de Vuurtorenwijk met een participatiemoment over de skatespot in Ontmoetingscentrum De Ballon. Stemming gebeurt online via ‘Ons Oostende’. Houd ons.Oostende.be in de gaten voor meer informatie.