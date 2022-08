Oostende indexeert prijzen ouderenzorg naar aanleiding van stijgende kosten

Bredene Bredene Festivalt lokt meer dan 7.000 bezoekers op eerste betalende editie

In park ’t Paelsteenveld vond afgelopen weekend Bredene Festivalt plaats. Het festival dat Kool & the Gang wist te strikken voor een exclusieve zomershow was aan zijn tweede editie toe. De eerste editie in 2019 was nog gratis, dit jaar was het festival betalend, maar dat weerhield de mensen niet om te komen.

21 augustus