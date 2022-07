Oostende herdenkt voortaan elk jaar Airshow-drama dat 10 mensenlevens eiste: “Die vreselijke brandgeur vergeet je nooit”

OostendeVoor het Airshow-drama van Oostende, exact een kwarteeuw geleden, zal er voortaan elk jaar een herdenking plaatsvinden. Dinsdagnamiddag woonden familieleden en vrienden van de slachtoffers een plechtigheid bij in de hal van de luchthaven. De gebeurtenissen staan bij hen voor altijd in het geheugen gegrift. “Ik was helemaal in paniek, want ik zag nergens meer onze jongste dochter die nog in een buggy zat.”