Oostende geeft groen licht voor megabordeel, mét politiekantoor: “De sfeer van de haven spreekt tot de verbeelding”

OostendeEen megabordeel met een 30-tal prostitutieramen, maar ook een bedrijvencentrum, een polyvalente hal, horeca, een microbrouwerij én een politiekantoor. Die vinden allemaal onderdak in Hangar 1 in de Oostendse haven. Het pakhuis, een beschermd monument, staat al jaren te verkommeren. Kostprijs: 11 miljoen euro. “De restauratiekost loopt hoog op, maar op deze manier kan er een rendabele uitbating komen”, zegt waarnemend burgemeester Kurt Claeys.

De stad Oostende heeft een omgevingsvergunning, de vroegere bouwvergunning, afgeleverd voor Hangar 1. Daarmee kan projectonwikkelaar ION eindelijk aan de slag gaan om de vervallen loods te restaureren. Het gebouw, dat in havengebied ligt, zal omgevormd worden tot een - dixit stad Oostende - ‘erotisch centrum’ met bijhorende sociale en medische ondersteuningsfuncties, een bedrijvencentrum, een polyvalente hal, horecagelegenheden en een microbrouwerij. Er wordt ook in een plaats voor voedselbedeling voorzien en er komt een satellietkantoor voor de politie.

Heronderhandeld

Hangar 1 is een van de erfgoeddossiers die lange tijd aansleepte in Oostende. Er waren in het verleden heel wat ideeën voor een mogelijke invulling zoals een maritiem museum. De combinatie van prostitutieramen met kantoren en een stadsbrouwerij werd in de vorige legislatuur nog uitgewerkt door toenmalig burgemeester Johan Vande Lanotte, maar het idee voor de invulling werd heronderhandeld door het nieuwe stadsbestuur. Daardoor staat de ontwikkelaar ook in voor de heraanleg van de omgeving. Binnen het project worden de uitstraling en het industriële karakter van het gebouw behouden. Die restauratie is gebaseerd op het goedgekeurde beheersplan en historisch fotomateriaal.

Volledig scherm Het gebouw verkeert in slechte staat. © Benny Proot

Midden in de Hangar komt een Plaza die zal dienen als overdekte hal die de verscheidene functies met elkaar verbindt. Voor de Plaza, de kantoren en de brasserie is in twee hoofdingangen voorzien. Het dak wordt deels open gemaakt om licht en lucht in het gebouw te krijgen. Er komt een nieuwe binnenstructuur met respect voor de bestaande architectuur. Het gebouw krijgt tussenniveaus, die opgetrokken worden zonder de bestaande structuren te beschadigen.

Quote De locatie is uniek, de sfeer van de haven spreekt zelfs een beetje tot de verbeel­ding Kurt Claeys (Open Vld), waarnemend burgemeester

“Er komt een mix van dag- en nachtleven, werken en ontspannen, creativiteit en diensten. Deze mix van activiteiten zal het monument een nieuwe toekomst geven. De locatie is uniek, de sfeer van haven spreekt zelfs een beetje tot de verbeelding”, zegt schepen Kurt Claeys (Open Vld), bevoegd voor erfgoed en omgevingsvergunningen, momenteel ook waarnemend burgemeester.

Hazegras

Bedoeling is om de prostitutie enkel hier toe te laten binnen de stad, zodat de ramen in de wijk Hazegras verdwijnen. Voor de uitbating van het ‘erotisch centrum’ zou samengewerkt worden met de uitbater van Villa Tinto in Antwerpen. “Ik denk dat dit een goede oplossing is om ervoor te zorgen dat iedereen goed en veilig kan werken in betere omstandigheden, maar ook het Hazegras kan zo verder ontwikkeld worden tot een aangename buurt”, zegt waarnemend burgemeester Kurt Claeys.

Binnen de havengemeenschap is niet iedereen gelukkig dat er kantoren en horeca komen in een havengebouw. “Normaal gezien zou dat inderdaad ook niet mogelijk zijn, maar aangezien het om een beschermd gebouw gaat, mag de bestemming gewijzigd worden. De hoge restauratiekosten kunnen we ook niet betalen als het enkel een loods blijft. Op deze manier is een ontwikkelaar bereid om de zware kost te dragen en daar zijn we als stad heel blij mee.”

De totale investeringskost zal ongeveer 11 miljoen euro bedragen.