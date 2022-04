Oostende gaat niet in op vraag van Vooruit om ‘heks’ Lievinne eerherstel te geven

Ander katten te geselen

Schepen Bart Plasschaert liet tijdens de gemeenteraad echter weten dat het schepencollege niet zal ingaan op de vraag. “Ik ga antwoorden in heksentermen, we hebben in deze tijden toch andere katten te geselen. We zitten in een periode met corona, de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen. We hebben in het college en de gemeenteraad interessantere debatten kunnen voeren. Historisch heb je wel gelijk dat vrouwen die tussen de middeleeuwen tot de 17de eeuw die buiten de lijntjes kleurden hard werden aangepakt. Die vervolging was keihard en natuurlijk keuren we dat af. Het is een natuurlijk een symbolisch dossier, het is veel belangrijker dat we ervoor zorgen dat de achteruitstelling van de vrouw definitief tot het verleden behoort. We nemen daarvoor heel wat initiatieven en dat lijkt me toch belangrijker.”