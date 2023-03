Oostende gaat in zee met De Katrol voor ‘zomerschool' tijdens schoolvakanties

Na enkele jaren experimenteren via projectsubsidies gaat Oostende vanaf nu een samenwerking aan met vzw De Katrol voor de uitwerking van de zomerschool ‘Talen(t) aan Zee’. Er zullen daarnaast ook in de paasvakantie en gedurende het volledige jaar taalstimulerende activiteiten georganiseerd worden.

“Kennis van het Nederlands is de sleutel tot een mooi samenlevingstraject. Ook voor een optimale zelfontplooiing is het belangrijk dat kinderen en jongeren zo snel mogelijk de taal machtig zijn. Dat kan door heel veel oefenkansen aan te bieden, ook tijdens de schoolvakanties”, zegt schepen van Mens en Milieu Silke Beirens (Groen). In de zomerschool worden die oefenkansen gekoppeld aan sport en spel, wat het leren van Nederlands nog aantrekkelijker maakt.

Nadat de stad twee jaar een aanbod uitbouwde met projectsubsidies wordt er nu samengewerkt met vzw De Katrol. Deze organisatie biedt al studie- en gezinsondersteuning aan huis. Zij staan dus al in contact met de doelgroep. Het aanbod wordt ook uitgebreid. ”Dankzij het verbreden van het aanbod en de uitbreiding van zomervakantie naar paasvakantie kunnen we nu ook aan een pak meer doelstellingen werken die kinderen en jongeren kansen geven op een succesvol onderwijstraject. Zo werken we verder aan de aanpak van kansarmoede in Oostende", zegt schepen Natacha Waldmann (Groen).

Binnen Talen(t) aan zee zal niet enkel in de schoolvakanties aandacht zijn voor deze noden. “Ook doorheen het werkjaar willen we verschillende taalstimulerende activiteiten voorzien”, zegt Katrien Sabbe van vzw De Katrol. De activiteiten in de paasvakantie zijn al volzet voor de lagere school, maar er is nog plaats voor jongeren uit het secundair.

