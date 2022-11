Oostende eert overledenen tijdens jaarlijkse Heldenhulde

STRAFPLEI­TERS. Nino Darsalia (32) vluchtte op haar 6de van Georgië naar Oostende en runt nu eigen kantoor: “Sinds mijn zoontje er is, kan ik niet meer iedereen verdedigen”

“Het moet geen verhaal worden van de arme vluchteling die het tot advocaat schopt, hé. We hadden vroeger weinig, maar we hebben nooit iets te kort gehad. Medelijden hoef ik absoluut niet.” Aan het woord is Nino Darsalia (32). Op haar 6de samen met haar ouders Georgië geruild voor Oostende en jaren later — jawel — advocate gespecialiseerd in strafrecht. Maar begin over een ‘modern sprookje’ en je krijgt een kwade blik. Eentje waar je best voor oplet, want meester Darsalia deed ooit aan wedstrijdboksen én heeft een zwarte gordel in karate. Klaar voor de eerste ronde.

29 oktober