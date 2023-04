Oostende eert Ensor en zoekt persoonlijke anekdotes van mensen die de kunstenaar nog ontmoet hebben

Hij kuiste ooit zélf de straten van Brussel, nu veroveren de grappige ‘vuilnis­man­ne­tjes’ van Jaune de wereld: “Zoals echte afvalopha­lers... superzicht­baar en toch ziét niemand ze”

“Als mensen glimlachen als ze mijn ‘vuilnismannetjes’ zien: dan is mijn opzet geslaagd.” Jonathan Pauwels – alias Jaune – trekt al tien jaar de wereld rond als ‘street artist’. In 20 landen is zijn werk te zien, maar in Oostende duiken de meeste grappige figuurtjes op. Daar opent ook zijn eerste solotentoonstelling in België: een van de hoogtepunten van de nieuwe editie van kunstenfestival The Crystal Ship. Aangename kennismaking met een Brusselaar die letterlijk zijn inspiratie op straat vond.