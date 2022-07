Oostende doet bijkomende oproep om bloed te geven. “Veel meer mensen aan de kust, maar traditioneel een tekort aan donorbloed”

Tijdens de zomermaanden kiezen een pak mensen voor een vakantie aan de kust, waardoor de bevolking in juli en augustus exponentieel toeneemt. “De kustziekenhuizen worden in de vakantieperiode extra bevraagd. Net in die periode is er elk jaar opnieuw een tekort aan donorbloed. Mensen zijn minder beschikbaar. Vanuit de stad willen we de oproep van het Rode Kruis daarom versterken, bloed geven is heel makkelijk en betekent soms het verschil tussen leven en dood. Ik doe het zelf ook sinds mijn studententijd,” zegt Schepen van Gezondheid Natacha Waldmann.