Oostende blikt tevreden terug op eerste concert Rammstein en zorgt voor extra fietsenstalling

Het eerste concert van Rammstein op Park De nieuwe Koers in Oostende is vlot verlopen. Er waren volgens de politie van Oostende geen grote incidenten en ook de aftocht is goed verlopen. “Aan de tramhaltes, de concertbussen en in de wagen richting autostrade, was het even aanschuiven maar alles is snel en veilig verlopen. We blikken terug op een zeer geslaagde eerste concertdag”, vertelt hoofdcommissaris en verantwoordelijke van de commandopost Hannelore Hochepied. “De oproep van de organisatie om de auto zoveel als mogelijk te mijden werd opgevolgd. Alle concerttreinen zaten vol, de concertbussen waren uitverkocht en ook de voorziene fietsenparking van 4.000 plaatsen was meer dan verzadigd. We maken ons nu meteen klaar voor een hopelijk even succesvolle tweede concertdag! Houd het veilig en mijd vooral de wagen.” Er werden ondertussen ook 1.500 extra plaatsen gecreëerd.

Fier

Ook burgemeester Bart Tommelein is opgelucht dat het eerste grote evenement op deze plaats zonder incidenten is kunnen doorgaan. “Het is toch altijd spannend als er zoveel mensen samenkomen op één locatie. Het was vooral afwachten hoe de mobiliteit zou verlopen ondanks de grondige voorbereidingen, maar dat viel zeer goed mee. Ik zie wel dat er enkele commentaren zijn over de wachttijden om weg te rijden, maar het is normaal dat als bijna 50.000 mensen op hetzelfde moment een plaats verlaten dat dit wat tijd in beslag neemt. Ik heb vooral heel veel hartverwarmende reacties gezien en gekregen. Mensen zijn tevreden dat er opnieuw een concert van wereldformaat kon plaatsvinden in Oostende.”

Ook donderdag is er nog een concert dus het is nog afwachten hoe deze zal verlopen. “We zullen achteraf zeker de evaluatie maken, maar we hebben wel al gezien dat er nog ruimte is om de capaciteit nog wat op te trekken. Het is ook goed dat er twee optredens zijn op twee avonden om de kostprijs van de op- en afbouw te drukken. Ik ben heel fier dat we dit als stad hebben kunnen verwezenlijken. Het was enkel mogelijk dankzij de samenwerking met heel wat partijen en de steun van de omliggende steden en gemeenten. We hebben bewezen dat we dit als regio zeker aankunnen.”

