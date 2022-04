Oostende beleeft eerste Regenboogfestival: “We willen de holebigemeenschap in de stad sterker maken”

OostendeEen heel weekend gratis optredens van dj’s en artiesten, allemaal om de holebigemeenschap in Oostende in de kijker te zetten. Organisatoren Joyce Dekeyser en Roy Blommaert kijken er heel erg uit naar het allereerste Regenboogfestival op 14 en 15 mei. “Niet toevallig op het Vissersplein. Vroeger waren er verscheidene gay bars, intussen is er maar één over.”

De holebigemeenschap in de kuststad is behoorlijk groot, maar is niet altijd echt zichtbaar. Joyce en Roy van de vzw Regenboog Festival Oostende willen daar verandering in brengen met hun festival. “In 2020 ontstond het idee om in Oostende iets te organiseren en zo meer aandacht te geven aan de holebigemeenschap. In Antwerpen en Brussel heb je al een groot Pride Festival en we wilden hier in Oostende ook zoiets doen”, zegt Joyce Dekeyser, voorzitster van de vzw. “Zo zijn we dan op het idee gekomen om een festival te organiseren. Het stond eerst vorig jaar gepland, maar door corona kon dat niet doorgaan. Nu kunnen we eindelijk zeggen dat het Regenboogfestival officieel doorgaat op 14 en 15 mei. We hebben bewust voor deze data gekozen, omdat het net voor de internationale dag tegen homo- en transfobie op 17 mei is.”

Vissersplein

Joyce Dekeyser en programmaverantwoordelijke Roy Blommaert beogen een hoger doel met hun festival. “We hopen om de holebigemeenschap sterker te maken in de stad en laten heropleven”, zegt Joyce. “Mensen durven soms nog altijd niet naar buiten te komen. Daarom vindt het festival ook plaats op het Vissersplein. Dat is de buurt waar de meesten van ons uitgaan. Vroeger waren er hier nog verscheidene gay bars, maar intussen is er nog maar één over.”

Vedettenparade

De volledige line-up van het Regenboogfestival is intussen bekend. Ze starten op zaterdag 14 mei om 15 uur met de officiële opening waarop ook burgemeester Bart Tommelein aanwezig zal zijn. Dan is er de show ‘Sisi meets Zaza projects’ die ze al eerder in maart hebben getoond in Duin en Zee. “Veel mensen die toen naar de show wilden komen, zijn er niet geraakt. Daarom hebben we beslist om de show opnieuw te houden tijdens het festival”, zegt Joyce. “Daarnaast zal Sisi ook op zondag te zien zijn tijdens de vedettenparade waar ze tussen de concerten van de artiesten zal optreden.”

Quote We hebben een paar tegensla­gen gekend, onder meer door corona, maar hebben niet opgegeven. We hopen dat we uiteinde­lijk kunnen uitbreiden tot een groot festival Roy Blommaert

Tijdens die vedettenparade kan je een paar bekende namen spotten zoals Michael Lanzo die in 2013 nog Belgium’s Got Talent heeft gewonnen. Ook van de partij zijn Paco Garcia, Jennifer Berton, Steve Tielens - vooral bekend van zijn hit ‘Het is weer Couckenbak’ die hij samen met Marc Coucke maakte - en Filip D’haeze van SWOOP. Ook een paar bekende dj’s komen langs om er op zaterdagavond een feestje van te maken. Zo komen Oostendse dj’s Mister V en Dimaro langs. DJ Kat, die vorig jaar nog Pride in Antwerpen heeft afgesloten, komt het feestje in gang brengen en dj Dimitri D’Anvers zal het afsluiten.

Volledig scherm De affiche van het Regenboogfestival in Oostende. © rv

Ook van een travestiespektakel kan je op beide dagen genieten. Op zaterdag komt Haus of Grace langs met onder andere Lola McQueen - die zullen tijdens de dj-sets ook aanwezig zijn om voor extra spektakel te zorgen - en op zondag geeft de groep Dallas zijn show. Alles wordt gepresenteerd door Kurt Willem. “We mogen ook al aankondigen dat de twaalf finalisten van Mister Gay aanwezig zullen zijn op het festival. Op zaterdag, net voor de set van dj Mister V, zullen de kandidaten voorgesteld worden”, vertelt Roy.

Vrijwilligers gezocht

Op het festival zullen er ook standjes van verenigingen staan. Hiervoor mag je nog altijd contact opnemen via info@regenboogfestivaloostende.be, de Facebookpagina of de website. Via die weg kan je je ook nog aanmelden als vrijwilliger.

Het is de allereerste editie van het Regenboogfestival, maar alvast niet de laatste. “We hebben hier hard aan gewerkt om alles georganiseerd te krijgen”, zegt Roy Blommaert die programmaverantwoordelijke is. “We hebben een paar tegenslagen gekend, onder meer door corona, maar hebben niet opgegeven. En we hopen dat we uiteindelijk kunnen uitbreiden tot een groot festival.”

