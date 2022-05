Oostende begeleidt voortaan 18 daklozen via Housing First

Voor een kleine groep mensen in dak- en thuisloosheid is de stap naar een eigen woning zeer groot. Verschillende factoren spelen hierin mee, zo licht schepen Natach Waldmann (Groen) toe. “Vaak gaat het om mensen die langdurig op straat leven, soms met bijkomende problematieken. Er is dikwijls nood aan ondersteuning op diverse levensdomeinen, het ‘wonen’ op zich kan dan een enorme uitdaging zijn.” In een poging om de situatie structureel en stapsgewijs te verbeteren, is een intensieve en persoonlijke begeleiding noodzakelijk. “Mensen in langdurige dakloosheid haken vaak af van de maatschappij. Het opzet van de ‘Housing First’-trajecten is om ze terug verbinding te laten maken via een woonst, het uitbouwen van een netwerk, correcte hulpverlening. De finaliteit is om iedereen zoveel mogelijk aan boord van de samenleving te houden. Dit kunnen we niet zonder heel intensief met diverse partners samen te werken”, benadrukt schepen Waldmann.