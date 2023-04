Oostende Awards in een nieuw jasje met gala-avond in Kursaal

Stijn eindigt zonder ervaring tweede in cocktail­wed­strijd: “Best trots, ik stond tussen professio­nals”

Oostendenaar Stijn Deschacht is tweede geworden in een cocktailwedstrijd van Grahams Port. En dat terwijl hij eigenlijk geen professionele bartender is, maar wel kok in Bar Bulot. Hij maakte wel al heel wat afleveringen rond eten en drinken in zijn populaire podcast Over Eten. “Ik ben best fier op mijn tweede plaats, tussen al die professionals”, vertelt Stijn.