Oom van spookrijder (31) die inreed op camper vertelt: "Vlak voor hij snelweg opreed, kreeg hij nog psychose"

Oostende Verdachte van moord in kraakpand overleden in Brugse gevangenis

De 30-jarige Irakees die verdacht werd van een moord in een kraakpand in Oostende, is woensdagnacht in de Brugse gevangenis overleden. Volgens de eerste onderzoeksdaden was er bij het overlijden geen tussenkomst van derden.

28 juli