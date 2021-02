Ook zondag zakken toeristen opnieuw af naar Oostende, maar politie ziet meer spreiding

VOETBAL 1A Jelle Bataille (KV Oostende): “Als we tegen Eupen verliezen is zege tegen Genk snel vergeten”

18 februari Het Oostendse sprookje neemt almaar grotere proporties aan. De Kustboys nestelen zich nadrukkelijk in de kop van het peloton in de jacht naar een ticket voor Play-Off 1. Coach Blessin probeert de euforie nog wat te temperen, maar Jelle Bataille stelt het scherper. “Dat we vierde staan is niet meer dan verdiend. We gaan vol onze kans.”