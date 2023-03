Ook Oostendse Delhaize sloot vandaag de deuren uit onvrede

Heel wat klanten werden dinsdag verrast door de staking in de Delhaize in Oostende. Dat gebeurt na de aankondiging van de directie om alle winkels in eigen beheer over te dragen aan zelfstandige uitbaters. De beslissing zet kwaad bloed bij heel wat werknemers die vrezen voor slechtere arbeidsvoorwaarden en jobverlies. De Oostendse medewerkers zijn lang niet de enigen die de deuren vandaag gesloten hebben: in 105 van de 128 winkels die zouden verzelfstandigen staakte het personeel. De vakbonden reageren alvast furieus. “Wat er nu bij Delhaize gebeurt, is het naar beneden halen van de arbeidsvoorwaarden van alle werknemers. Met op termijn de banen die zullen verdwijnen. Zo wordt binnen een hele sector sociale dumping georganiseerd. Wat er gebeurt, is ook een manier om het collectief overleg definitief buitenspel te zetten. Bij gefranchiseerde winkels is er immers geen vakbondsvertegenwoordiging.”