Ook in Oostende massale klopjacht, naar mogelijk gewapende verdachte van moordpoging: man blijft spoorloos

De politie vermoedde sterk dat de 45-jarige verdachte, die mogelijk gewapend is, zich schuilhield in het natuurgebied. Elke ingang van het gebied werd afgesloten en overal stond politie op de uitkijk. Ook caravans in de naburige camping werden doorzocht. Wandelaars werden weggestuurd.

De 45-jarige L.A. wordt verdacht van een moordpoging zondagavond. Hij sloop binnen in de nieuwe woning van zijn ex-vriendin in de Prinses Elisabethlaan in Bredene, door met een touw over de tuinmuur te klauteren. Binnen schoot hij haar nieuwe vriend met een shotgun in de schouder en probeerde hij hem te bewerken met een hamer. De ex-vriendin liep ook verwondingen op, maar is er minder erg aan toe. De verdachte nam de benen toen de slachtoffers op de vlucht sloegen. Hij is inmiddels vier dagen op de vlucht. De zoekactie van donderdagavond is inmiddels afgelopen, zonder resultaat, wordt bevestigd door de politie.