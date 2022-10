Ook in crisistijd zal Oktoberfoor op volle toeren draaien: “Wij houden onze prijzen gelijk ondanks de stijgende kosten... De bezoekers moeten zich toch kunnen amuseren”

Oostende“Vroeger startte de kermis met een verminderingsdag, dat is nu niet meer zo.” Maar niet getreurd: de Oktoberfoor in Oostende, die vrijdag van start gaat, blijft ook in woelige tijden ‘the place to be’ voor wie van kermisplezier houdt. De foorkramers hopen alvast op een goede opkomst, om uit de kosten te geraken.

De Oktoberfoor is een traditie in het najaar in Oostende – de opbouw is volop aan de gang. Op het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus-en-Paulusplein staan een maand lang tientallen attracties opgesteld. Dit jaar komen opnieuw heel wat vaste waarden af naar de binnenstad, maar er zijn ook enkele nieuwkomers zoals Xtreme en Remix. Op het Wapenplein is er een behendigheidsspel bijgekomen en op de Groentenmarkt een kleine piratenboot.

De crisis slaat nochtans ook toe bij de foorkramers, die met heel wat stijgende kosten te maken hebben. Toch staat de kermis vol. Stad Oostende kan financieel niet tussenkomen, maar er zijn wel opnieuw enkele speciale evenementen om extra volk naar de foor te lokken. “De uitbaters betalen standgeld en ze krijgen na de foor een factuur voor het gebruik van de elektriciteitskasten", zegt schepen Charlotte Verkeyn.

Compromis

“We beseffen dat de kosten gestegen zijn, maar dat is voor iedereen het geval. We kunnen geen uitzondering maken voor één groep en als lokaal bestuur kan je niet alles oplossen. Deze crisis is groter dan Oostende alleen. We hebben omwille van de situatie wel een compromis uitgewerkt met het foorcomité. Vroeger startte de kermis met een verminderingsdag, dat is nu niet meer zo. Er zal op 31 oktober wel korting gegeven worden, maar elke foorkramer kon zelf aangeven welke korting hij of zij wil aanbieden. Dit zal duidelijk uithangen vanaf de eerste week in elk kraam. Zo weten ook de bezoekers waar ze aan toe zijn en kunnen er geen misverstanden meer zijn.”

Stad Oostende voorziet op enkele dagen extra animatie zoals een bezoekje van stadsfiguur James

De stad organiseert in ruil wel enkele activiteiten om een meerwaarde te bieden aan de bezoekers. “We voorzien onder meer in extra randanimatie op de openingsdag en de Familiedag”, zegt schepen Verkeyn. Op 7 oktober is er vanaf 16 uur onder andere bezoek van kindvriendelijk figuur James. Tot 18 uur kan je James ontmoeten.

Marvel en Star Wars

Die dag kunnen bezoekers ook enkele bekende Marvelfiguren (van 17 tot 19 uur) én Star Wars-personages (van 19 tot 23 uur) tegen het lijf lopen. Ook TikTok-ster Hailey Bonduwe zal er tussen 19.30 en 21.30 uur zijn om de attracties uit te proberen. Bovendien zal ze een meet-and-greet houden met enkele fans. Tot slot zorgen de mensen van het theatergezelschap ‘Kip van Troje’ van 16 tot 20 uur voor de nodige randanimatie. Het gezelschap vind je op de hoek van het Mijnplein en de Groentemarkt. Je kan bij hen ook terecht voor een gek kapsel. Op 31 oktober staat alles dan weer in teken van Halloween.

Prikkelarme dag

Er is dit jaar ook opnieuw een prikkelarme dag. “Op 11 oktober, vanaf 16 uur, organiseren we voor het derde jaar op rij een prikkelarme kermisdag. Dit houdt in dat de muziek stiller of uit staat. Er worden ook geen micro’s gebruikt. De lichten zijn uit of gedimd en er zijn zeker geen lichtflitsen. Daarnaast wordt de snelheid van wilde attracties beperkt en krijg je meer tijd bij het in- en uitstappen in attracties”, licht schepen Hina Bhatti toe.

Op de foor staat dit jaar onder andere de Polyp met nieuwe uitbaters. Grootvader Albert Vermeylen uit Nijlen helpt kleinzoon Gino Delaet met de attractie. “Voor de werkende mens wordt het altijd maar lastiger. Het zijn lastige tijden voor iedereen en daarom zullen we de prijzen niet opslaan. We gunnen de mensen het plezier om ook eens naar de kermis te kunnen gaan. Je mag in deze tijden niet egoïstisch zijn”, vertelt Albert.

De opbouw is volop bezig.

Volledig scherm © Benny Proot

