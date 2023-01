Ook Hertstraat en Marie-Joséplein worden binnenkort onder handen genomen: “Zijstraten moeten even mooi zijn als grootste winkelstraten”

OostendeHet einde van de werken in de Christinastraat is in zicht, en dat luidt meteen de volgende fase van de opwaardering van de winkelwandelstraten in. In februari is de Hertstraat tussen de Adolf Buylstraat en de Langestraat aan de beurt. Die moet er net zo aantrekkelijk als de Adolf Buylstraat uitzien tegen eind mei. “De zijstraten van de grootste winkelstraten zijn minstens even belangrijk en daarom willen we ze dezelfde look en feel geven.”

Begin 2019, bij de start van de legislatuur, werd meteen werk gemaakt van de plannen om de binnenstad en specifiek het winkelwandelgedeelte van Oostende een nieuwe look te geven. “We hebben beslist om te starten met de Adolf Buylstraat. Deze straat heeft een forse opwaardering gekregen. Ondertussen zitten de werken in de Christinastraat in een laatste fase. Er zijn momenteel drie ploegen aan het werk. We hebben wel wat in te halen omdat de werken vertraging hebben opgelopen door de gasontploffing, maar het einde is in zicht”, licht schepen Björn Anseeuw (N-VA) toe. Volgende op de planning is de Hertstraat en het stuk van het Marie-Joséplein dat aansluit op de Adolf Buylstraat. Aan de overkant van de sporen zal niet gewerkt worden.

“Ons winkelwandelgedeelte was aan een opwaardering toe. Eens de straten zullen afgewerkt zijn zul je een compleet andere look en feel hebben dan bij de start van de legislatuur. Het is er altijd om te doen geweest om fors in te zetten op het centrum. We kijken ook naar de wijken, maar hier was een inhaalbeweging nodig. We voeren de werken grondig uit. Er zal nadien niets meer moeten opengebroken worden”, vertelt de schepen.

Groen

De Hertstraat wordt met dezelfde materialen aangelegd als de Adolf Buylstraat. “Dat is geen natuursteen meer zoals in de Kapellestraat, want die worden snel heel glad. Het is beton, het ziet er even mooi uit, maar het is stroever en daardoor ook veel minder glad.” In de Adolf Buylstraat werd voor extra groen gezorgd, maar dat kan niet in de smallere Hertstraat. “We voorzien wel de mogelijkheid om geveltuintjes aan te leggen omdat dit een manier is waardoor we de omgeving kunnen vergroenen en de beleving kunnen verbeteren. Wij leggen alles aan en voorzien in teelaarde. De eigenaar moet enkel de beplanting zelf voorzien, maar we kunnen hier ook advies over geven. Het onderhoud moet ook gebeuren door de eigenaar. Het is niet omdat het een smallere straat is dat we hier geen aandacht willen geven aan extra groen. Momenteel heeft nog niemand een aanvraag ingediend, maar we hebben de mogelijkheid nog maar net toegelicht. Het kan ook niet op alle plaatsen. Er waren wel mensen geïnteresseerd”, zegt de schepen nog.

Fases

In de Hertstraat zijn de nutsvoorzieningen al gedaan. “De werken beginnen hier begin februari en duren tot eind mei. Aan het Marie-Joséplein wordt vanaf 6 februari gestart aan de nutsvoorzieningen, dat duurt tot eind maart. Daarna werken we vanaf september 2023 verder aan de riolering, fundering en de betegeling tot februari 2024. We zullen proberen te zorgen dat de handelszaken zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Als een pand tijdelijk niet bereikbaar is, zullen we de mensen op de hoogte houden. Er is ook een nieuwsbrief waarop we wekelijks of tweewekelijks een update van de werken meegeven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.