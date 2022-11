Ook drie vuurtorens aan de kust krijgen ledverlichting

Op maandag 21 november zijn de werken gestart voor de vernieuwing van de vuurtorenlichten. In deze eerste fase zal de lensaandrijving vernieuwd worden in Oostende. “De werken zullen worden uitgevoerd onder leiding van de Technische Universiteit van Denemarken (DTU) en zullen vermoedelijk tot zondag 27 november duren”, zegt minister Lydia Peeters (Open Vld). In het voorjaar werd ook al de lens van het vuurtorenlicht in Oostende hersteld. Het is de ronddraaiende lens rond de lamp, die voor de typische lichtflitsen van een vuurtoren zorgt. “Nadat deze werken afgerond zijn, beginnen we aan de werken in Nieuwpoort. Voor de vuurtoren van Blankenberge moeten er geen voorbereidende werken worden uitgevoerd. In een volgende fase zullen we de lampen vervangen door ledverlichting.”