Ook al is het herfstvakantie én goed weer, tot 6 november geen treinen op traject Brugge-Oostende: “Er wordt 9 dagen lang 24 uur op 24 gewerkt om alles te vernieuwen”

Het is voor reizigers die vanuit Oostende de rest van het land willen bereiken of omgekeerd voor bezoekers die met de trein Oostende willen bezoeken even op de tanden bijten. Zij moeten tijdens de herfstvakantie gebruik maken van vervangbussen tussen Brugge en Oostende. Infrabel is zich bewust van het ongemak, maar er is geen andere optie, zo tonen projectleiders Gaétan Aps, die de werken aan de bovenleiding opvolgt en David Van Hoey die de spoorwerken overziet. “Als we deze noodzakelijke werken zouden moeten uitvoeren in het weekend, dan hebben we zeker 15 werkweekends nodig. We kunnen dan 2 kilometer per weekend aanpakken, maar we verliezen dan telkens veel tijd om het spoor opnieuw rijklaar te maken en als er een panne is, verlies je kostbare tijd die amper nog in te halen is”, vertelt David Van Hoey.

Hij geeft het voorbeeld niet toevallig want zaterdagmorgen zijn de werken tussen Oostende en Jabbeke al met enkele uren vertraging opgestart. “Nu is dat geen probleem omdat de aannemer reserves heeft ingebouwd en 6 dagen 24 per uur kan voortwerken.”

‘Zeeftrein’

Een van de eerste grote werken om de ballast, zijnde de laag stenen onder het spoor, te onderhouden is dat de stenen met een trein ‘gezeefd’ worden. “Alle stenen worden opgeschept en in de trein gezeefd. De kleine stenen worden afgevoerd en de stenen die nog goed zijn worden teruggelegd. We zien hier dat er heel veel kleine stenen tussen zitten waaruit blijkt dat de werken echt nodig waren. De kleine stenen zorgen er immers voor dat water niet goed afgevoerd wordt. Het is echter belangrijk voor de stabiliteit dat regen zo snel mogelijk afgevoerd wordt. Daarnaast zullen de reizigers na de werken merken dat het comfortabeler rijden is en de trein zou ook terug stiller rijden omdat de bedding ook voor demping zorgt”, licht David Van Hoey uit. Om een idee te geven, per meter ligt er zo’n 3 ton stenen en er wordt zo’n 0,7 ton per meter afgevoerd. De ‘zeeftrein’ draait er overigens zo’n 450 ton per uur door. Na deze werken volgen er nog verschillende stappen om de bedding terug volledig in orde te brengen. Twee overwegen in Jabbeke (Bekedijkstraat) en Oudenburg (Paddegatstraat) worden ook vernieuwd.

Quote Iets verderop tussen Jabbeke en Brugge wordt de bovenlei­ding aangepakt. Die is al 65 jaar oud en einde levensduur. Als we deze nu niet vervangen neemt de kans op breuk enorm toe Projectleider Gaétan Aps

Iets verderop tussen Jabbeke en Brugge wordt de bovenleiding aangepakt. Die is al 65 jaar oud en einde levensduur. “Als we deze nu niet vervangen neemt de kans op breuk enorm toe”, vertelt projectleider Gaétan Aps uit. “Het gaat om een traject van 10 kilometer dat we nu aanpakken. Er zijn twee sporen met telkens vier draden die moeten vervangen worden. In totaal moet dus zo’n 80 kilometer aan rijdraden opgerold en vervangen worden. Het voorbije jaar werden langs het traject al nieuwe palen geplaatst. We zullen de ouden palen nu afbreken en de nieuwe in gebruik nemen.”

