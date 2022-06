Onverwachte topdag voor de start van het zomerseizoen is mooi meegenomen voor ondernemers aan de kust

OostendeEen gemiddeld weekend in juni kan bij mooi wel al wat zonnekloppers aantrekken, maar de volkstoeloop van zaterdag is redelijk voor het voorjaar. Voor sommige ondernemers was het zelfs één van de beste dagen sinds corona. “Zo’n dag is zeker mooi meegenomen voor ons.”

Al in de loop van vorige week werd gewaarschuwd voor het warme weer. Vooral in het binnenland werden recordtemperaturen gemeten. Op heel wat weerkaarten was te zien hoe de kust de ideale plaats was om aan die voorspelde hitte te ontsnappen en dat was veel bezoekers niet ontgaan. Zij sprongen massaal in hun auto of op de trein om die zeebries te voelen. De voorspelling zat er alleszins niet naast. Terwijl het vrijdag ook aan de kust nog behoorlijk zwoel was, waaide er zaterdag zelfs een behoorlijk frisse wind. De mensen kregen waar ze voor gekomen waren en genoten tijdens hun bezoek volop van alle troeven van de kust. Aan elk ijskraam stonden ellenlange rijen, er werd duchtig rondgereden met go-carts en ook de strandverhuurders moesten al hun materiaal uithalen om bezoekers van een matras, een stoel, een parasol of een windscherm te voorzien.

Lieven Vansteene zag niet meer zoveel volk op het strand van Oostende sinds corona. “Mensen mochten vorige jaren wel naar het strand komen, maar ze moesten reserveren waardoor veel mensen het niet zagen zitten om hier naar het strand te komen", vertelt Lieven. Hij had de volkstoeloop gelukkig zien aankomen. “Er werd overal gezegd dat het warm zou worden, maar dat het hier zou draaglijk zou zijn. We waren er dus klaar voor. Normaal gezien is het in een weekend in juni zelden zo druk. Het is dus zeker mooi meegenomen. Ik heb ook geluk dat onze jobstudenten geen examens meer hebben en konden helpen vandaag.”

Volledig scherm Nicolas Boel van Nico fun on wheels © Benny Proot

Voor Go-cart verhuurder Nicolas Boel van Nico - Fun on Wheels komt de topdag bovenop een een mooi voorjaar achter de rug. “We krijgen heel wat groepen, scholen en bedrijven over de vloer. Het seizoen moet nog beginnen en we zijn eigenlijk al kapot. Vanaf vandaag hebben we gelukkig terug jobstudenten die ons komen versterken. Wij mogen jammer genoeg geen flexi’s inzetten omdat wij onder de dienstensector vallen. We zijn de voorbije weken nog geen enkele dag gesloten geweest”, aldus Boel.

Ook de hotels profiteerden mee van de hittegolf. Zo werd een bezetting van 90 procent genoteerd in de hotels aan de kust.

Ook druk voor de politie

Het werd overigens niet alleen voor de ondernemers een drukke dag. Ook de politie had hun handen vol. Tussen 10 en 18 uur liepen er bij de diensten meer dan honderd meldingen binnen, goed voor ruim zeventig interventies. Ter vergelijking: op de eerste zaterdag van deze maand tussen dezelfde tijdstippen spreken we over ‘maar’ 66 meldingen en 45 interventies. “We mogen terugblikken op een pittige dag met tal van interventies die het beste van onze mensen eiste. Om zomer- en vakantiedagen als deze meester te kunnen, is een goeie voorbereiding op elk scenario essentieel. De goeie coördinatie tussen alle hulpdiensten wordt bij deze ook onderstreept, getuige de hereniging van een verloren gelopen kindje van 9 jaar. Toch viel er een minpunt te noteren: een collega raakte gewond bij het vatten van een verdachte van een gauwdiefstal en is een tijdje werkonbekwaam”, zegt Timmy Van Assche van Politie Oostende.

