Onverbeterlijke dief krijgt 30 maanden cel: met mes bedreigde hij meisje in Oostends station

Dat Michel B. gerust een veelpleger kan genoemd worden, blijkt uit z’n strafblad. De Oostendenaar zit momenteel in de gevangenis na tal van veroordelingen. Het einde van z’n strafuitvoering is momenteel pas in 2027. Vorige maand stond B. terecht voor tal van feiten tussen 2018 en 2020. “De beklaagde die dronken op pad trekt in het bezit van een breekmes: dat was telkens de rode draad”, stelde procureur Jochen van Aalst.

Hoofdtelefoon

In mei 2018 stond Michel B. in Middelkerke op straat te zwaaien met het mes. Hij bedreigde in die periode in Koksijde ook omstaanders met het wapen en richtte het op 20 mei 2020 ook op een minderjarig meisje in het station van Oostende. B. dwong haar onder bedreiging een sigaret af te geven. Ook een medewerkster van het plaatselijk OCMW werd bedreigd met het breekmes. Michel B. werd ook vervolgd voor de diefstal van een pet in een sportwinkel in Oostende. In december 2018 rukte hij de hoofdtelefoon af van een passant in Middelkerke, terwijl een vrouw er werd beroofd van haar medicatie en een sigarendoosje.

Schade in studio

B. stond tot slot ook terecht voor een markant feit dat zich afspeelde op een studio in Middelkerke. Hij huurde de flat in oktober 2019, maar moest de sleutels afgeven toen er een maand later zware schade werd vastgesteld. Door corona kwamen de eigenaars de maanden daarna een tijdje niet naar hun studio. In mei 2020 stelden ze plots opnieuw gelijkaardige schade vast. Binnen bleken ook spullen verdwenen. Volgens het parket zat Michel B. ook achter die feiten. “Hij blijft maar verder doen en is onverbeterlijk”, foeterde de procureur. “Het is genoeg geweest. Ik vorder drie jaar cel.”

De verdediging ontkende die laatste feiten, al werden de meeste tenlasteleggingen wel toegegeven. “Mijn cliënt ging door een zware periode met alcohol en drugs”, pleitte meester Nicolas Segaert-Vanden Bussche. “Hij beseft dat hij verkeerd zat.” De rechter legde B. uiteindelijk 30 maanden cel op. Aan twee slachtoffers moet hij in totaal 2.000 euro schadevergoeding betalen.

