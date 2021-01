Onrustwekkende verdwijning in Oostende: wie heeft Jimmy (39) gezien?

Oostende Nieuwe duurzame veerboot is klaar, maar het is nog even wachten op de ‘Raveel ontmoet Ensor’

28 januari De hypermoderne veerboot ‘Raveel ontmoet Ensor’ is zo goed als klaar om te vertrekken van de scheepswerf naar de nieuwe thuishaven in Oostende. Door corona is het weliswaar nog even wachten tot het veer kan ingezet worden. De veerboot is ontworpen om 100 passagiers te kunnen overzetten, wat een verdubbeling is van de huidige capaciteit van de veerboten aan de kust.