Omgeving Royal Palace op zeedijk wordt pak groener

oostende Alternatie­ve straffen voor minderjari­gen die overtre­ding begaan: “Het gevoel van straffe­loos­heid bestrijden”

Oostende wil minderjarige jongeren die een overtreding begaan strenger kunnen aanpakken bij pakweg sluikstorten, wildplassen of het negeren van bevelen van strandredders in de zomermaanden. Tot nu bleef door een leemte in de stedelijke verordeningen dergelijk gedrag meestal zonder gevolg.

17:27