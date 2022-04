Ombudsvrouw behandelt meer klachten en ziet emoties soms hoog oplopen, ook bij stadsdiensten zelf: “Veel medewerkers gaan meteen in de verdediging als ik aanklop”

De ombudsdienst van Oostende werd tijdens het tweede werkjaar in totaal 331 keer gecontacteerd, ten opzichte van 259 in het eerste werkjaar. Dat is logisch, aangezien de dienst nog in een opstartfase zit en nog aan bekendheid moet winnen. 209 keer was de klacht of melding niét voor de ombudsdienst, omdat mensen eerst de betrokken dienst moeten contacteren. Pas in tweede instantie zal de ombudsvrouw onderzoeken of de klacht op een goede manier behandeld werd. Bij 122 klachten was dat het geval en werd een onderzoek gestart.

Griet Landuyt ziet daarbij enkele opmerkelijke uitdagingen voor de verdere uitbouw naar een effectieve klachtenbehandeling. “Ik merk dat er nog heel wat wantrouwen is tegenover de ombudsdienst vanuit de stadsdiensten. Ik ben onafhankelijk en val rechtstreeks onder de gemeenteraad. Ik heb de diensten wel nodig als er een klacht ingediend wordt. Ik moet samenwerken om te kunnen bemiddelen. Veel diensten gaan meteen in de verdediging als ik kom aankloppen. Ik vertrek altijd vanuit het standpunt van de klager, omdat dit nu eenmaal het enige is wat ik héb.”

Quote Mijn taak is om de stadsmede­wer­kers te overtuigen dat het niet mijn bedoeling is om een schuldige aan te duiden, maar om er een leerpunt van te maken om naar een nog betere dienstver­le­ning te kunnen gaan Griet Landuyt, Oostendse ombudsvrouw

“Daardoor ontstaat het gevoel dat ik de kant van de klager kies en dat het een gekleurd verhaal is. Mijn taak is om de stadsmedewerkers te overtuigen dat het niet mijn bedoeling is om een schuldige aan te duiden, maar om er een leerpunt van te maken om naar een nog betere dienstverlening te kunnen gaan. Ik zie een klacht als een kans. Je moet het zien als een advies van een burger om de werking te verbeteren”, vertelt Landuyt.

Volledig scherm Veel van de klachten gaan over de parkeerretributies in de stad door parkeerbedrijf Indigo © Benny Proot

De emoties kunnen vaak ook hoog oplopen als Griet moet tussenkomen in een dossier. “Ik krijg vaak te maken met heel wat teleurgestelde, gefrustreerde en boze mensen, ook de medewerkers kunnen op hun beurt heel emotioneel reageren. Ik zet daarom in op verbinding, op erkenning en ik probeer zo goed mogelijk te luisteren. Ik reken wel op een respectvolle houding van alle partijen.” Eén op de vijf meldingen kon dan ook opgelost worden door bemiddeling. “Dat is toch een belangrijke vaststelling. Het biedt kansen op duurzame oplossingen en het zijn vaak ook de meest succesvolle oplossingen.”

Parkeerboetes

Wat opvalt, is dat er heel wat klachten te maken hebben met parkeerboetes en de manier waarop parkeerbedrijf Indigo communiceert met mensen die een parkeerboete aanvechten. “Mensen krijgen heel vaak geen antwoord, een standaardantwoord of slechts een beperkte motivatie waarom hun boete niet ingetrokken wordt.” Landuyt zat daarom al samen met Indigo en kon zo enkele pijnpunten aankaarten. “Zo is het bedrijf op sommige momenten heel moeilijk telefonisch bereikbaar. Ik stelde vast dat de verbinding na enkele seconden wegviel. Ondertussen wordt de telefoon doorverbonden naar een backoffice waardoor meer mensen beschikbaar zijn om de oproepen te beantwoorden.” Stad Oostende neemt vanaf volgend jaar trouwens het betalend parkeren zelf in handen met Mobil’O.

Quote Ik zou graag nog meegeven dat, als er goed werk geleverd is, mensen dit ook laten weten. Positieve feedback werkt heel motiverend Griet Landuyt, Oostendse ombudsvrouw

Ze ziet ook nog hiaten in het op de hoogte houden van betrokken burgers. “Zo is het vaak het geval dat de diensten al aan de slag gegaan waren met een melding of zelfs opgelost hadden, maar dat niet lieten weten aan de melder. Daardoor ontstaat het gevoel dat er niet geluisterd wordt terwijl de diensten net wel hun werk gedaan hadden. Door correct terug te koppelen, weet de burger waar hij aan toe is, zelfs al gaat het om een negatief antwoord.”

Meldpunt

De ombudsvrouw staat er voor een groot stuk alleen voor. “Ik werd tijdje halftijds ondersteund, maar dat is weggevallen en dat heeft beperkingen op de continuïteit. Er is een grote instroom van meldingen en klachten, maar 63 procent van de contacten is eigenlijk niet voor de ombudsdienst. Ik moet die mensen wel een correct antwoord bezorgen en doorverwijzen naar de juiste diensten. Daar kruipt veel werk in. Het meldpunt dat binnenkort opgericht wordt, zal hier misschien een oplossing voor bieden, maar ook andere ombudsdiensten zien hetzelfde.”

De ombudsvrouw roept als laatste ook nog op om meer complimentjes te geven. “Ik zou graag nog meegeven dat, als er goed werk geleverd is, mensen dit ook laten weten. Positieve feedback werkt heel motiverend”, stelt Griet Landuyt.