Olympische talkshow, Vlaamse fictie... Daarom is Oostende alomtegenwoordig op uw tv: “Als je reclamespots moet kopen, zit je tussen de tandpasta’s en de shampoo”

Koksijde REPORTAGE. Op zoek naar het wrak van de gezonken West-Hin­der: “Wat als de papa van de schipper aan boord was gebleven?”

30 juli Diep in de Belgische Noordzee liggen 280 gekende scheepswrakken op de bodem, elk met hun eigen schrijnend verhaal. Een aantal ontdek je tijdens de tentoonstelling ‘Geheimen van de Noordzee’ in het Navigo Visserijmuseum in Oostduinkerke. Wij reconstrueren het verhaal van het eerste Belgische lichtschip West-Hinder. De ironie wil dat het vaartuig andere schepen moest verwittigen voor het gevaar van de zandbank waar het voor anker lag. En toen was er een botsing met een Duits stoomschip in de nacht van 12 op 13 december 1912 met rampzalige gevolgen.