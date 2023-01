OLVO Vuurtoren laat ouders én schepenen voorlezen, en wint nu boekenpakket

Maar liefst 400 scholen deden vorig jaar mee aan de Grote Voorleesdag voor ouders. 34 West-Vlaamse scholen schreven zich ook in voor de wedstrijd van het VCOV. Uit die inzendingen werden 8 winnaars geselecteerd, waaronder OLVO Vuurtoren. De ouderkoepel was gecharmeerd door de inspanning die de school geleverd had om naast ouders en grootouders ook de buurt te betrekken.

Directeur Jan De Wit is blij met de extra boeken voor zijn school. “In totaal zijn 38 mensen komen voorlezen. We hadden ook het schepencollege uitgenodigd om langs te komen net als bewoners van het woonzorgcentra. We hebben sowieso veel aandacht voor lezen, we beginnen hier al mee in onze kinderopvang. We zijn blij dat onze inspanningen gewaardeerd worden.”