Olivier Willems blikt tevreden terug op deelname Festival del Chocolate in Mexico: “Ik ga nu experimenteren met onbekende fruitsoorten en chili”

Na tien dagen in Mexico heeft de chocolatier nog heel wat werk in te halen met de aankomst van de Sint in het vooruitzicht. “Het is traditioneel een drukke periode, maar ik ben blij dat ik toch naar Mexico ben gegaan. Ik kon deze kans niet laten liggen”, vertelt Willems. “Ik ben zonder verwachtingen vertrokken, maar het was een mooie beleving. Alles was gepland voor ons. We werden echt in de watten gelegd en zeer hartelijk ontvangen. We konden plantages bezoeken en bijleren over de geschiedenis van de chocolade. We hebben ook met de boeren zelf gesproken. Het is hard labeur op de plantages. Wij werken ook lange uren, maar het is toch in andere omstandigheden.”