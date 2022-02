‘Oliedruppels’ spoelen aan op stranden tussen Middelkerke en Wenduine: hulpdiensten speuren naar oorzaak én omvang van vervuiling

ZONNEBEKE Op Huizen­jacht in ... Zonnebeke: “Een gemeente die leeft, de ligging is een pluspunt en het kasteeldo­mein een grote troef”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen en flats tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? We gaan elke week in onze provincie op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: de gemeente Zonnebeke waar er nog een ‘dorpse’ mentaliteit is. We gaan op pad met de medewerkers van de familiezaak Immo Derveaux in de Roeselarestraat in Zonnebeke

4 februari