OHK en KAAP zetten goede band als buren in de verf met concerten

Deze zomer is de laatste zomer waarin Jeugdhuis OHK de site van het oud stedelijk zwembad deelt met KAAP. “Om afscheid te nemen, organiseren we samen ‘NEIGHBOURS’”, licht Toon Van Biervliet van het OHK toe. “De voorbije twee jaar hebben we elkaar als organisatie beter leren kennen. We hebben elkaar doorheen de periode soms geholpen met heel kleine dingen, maar hebben ook projectmatig samengewerkt. Om die goede band in de verf te zetten, organiseren we concerten bij zowel KAAP als bij ons. We starten op 8 juli bij ons met een optreden van KIDIOT en we eindigen in KAAP met Sergeant en dj Ela Sadèr. Op 12 augustus is het omgekeerd. We starten in KAAP met STACE en trekken naar het zwembad om af te sluiten met Memo Pimiento en Plexi Gladz”