Of er nu redders staan of niet... Badgasten zoeken verkoeling in zee: “Het is dweilen met de kraan open”

Oostende Martine Meire neemt afscheid van dienst Cultuur met bijzondere tentoon­stel­ling ‘Oostende door de lens van Antony’

De bekendste foto’s uit de hoogdagen van Oostende in het interbellum zijn van de hand van fotograaf Maurice Antony. In de Venetiaanse Gaanderijen kan je een boeiende selectie van zijn foto’s ontdekken tijdens een nieuwe tentoonstelling. Martine Meire, jarenlang leading lady op de dienst Cultuur en ondertussen directeur Vrije Tijd, was curator van de expo en sluit zo in schoonheid een carrière van 31 jaar bij de stad Oostende af.

13 juni