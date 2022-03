Oekraïners vinden onderdak in 17 sociale woningen: “Ze staan toch leeg voor geplande renovatie”

Renovatiewerken

De meeste woningen stonden tijdelijk leeg voor geplande renovatiewerken. “De Gelukkige Haard is volop bezig met de voorbereiding van de renovatie van de Mimosawijk. In het kader van deze renovatie verhuisde een aantal huurders al naar nieuwbouwprojecten. Op deze manier kan de renovatie gestructureerd verlopen. Hierdoor moesten we een periode door een noodzakelijk ‘kwaad’ van leegstaande woningen”, duidt Sara Casteur van De Gelukkige Haard. “Mits een aantal kleine opknapwerken heeft het team van De Gelukkige Haard het klaargespeeld om 16 woningen tijdelijk ter beschikking te stellen van stad Oostende om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten.”

53 mensen al opgevangen

Op dit moment worden 53 mensen uit Oekraïne al opgevangen in Oostende, van wie 25 in collectieve opvang en 28 in gastgezinnen. Deze week zijn er ook 70 afspraken gepland bij het loket Andere Nationaliteiten van de dienst Burgerzaken in het stadhuis. Zo’n afspraak is de eerste stap in de procedure voor Oekraïense vluchtelingen om zich in Oostende te registreren, dus dat cijfer geeft een goede prognose van het aantal gezinnen dat op korte termijn verwacht kan worden in de stad. Bij die 70 personen met een afspraak zitten 14 kinderen jonger dan 10 en 17 jongeren tussen 10 en 19.