Oefenwedstrijd tussen eersteklassers wordt plots risicomatch: “Paar jaar geleden was er een incident met een supportersvlag”

oostende IN BEELD. Eerste rendag van Oostende Koerse lokt meteen heel veel volk

Het was alweer even geleden, maar er klonk weer een enthousiast geroezemoes van op de tribune van de Wellingtonrenbaan tijdens de eerste rendag van Oostende Koerse deze zomer. “Van gokken ken ik niets, maar in het zonnetje kijken naar de races is puur genieten.” Voor anderen was het dan weer spannend afwachten of hun paard de race won.

4 juli