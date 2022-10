Oe ist? Oostende vraagt voorbijgangers hoe het écht met hen gaat

Oe is ’t? Veel kans dat het antwoord op die vraag ‘goed’ is. Toch blijkt het met een pak mensen niet zo goed te gaan. Uit een gezondheidsenquête van Sciensano dat gepubliceerd werd in januari blijkt dat het aantal volwassenen dat ontevreden is met hun leven de laatste jaren erg toegenomen is van 14 procent in oktober tot 34 procent eind december. Bij jongeren tussen 18 en 29 jaar oud is het cijfer het hoogst: 37 procent geeft aan dat ze ontevreden zijn met hun leven.

Onder het motto #samenveerkrachtig wil Stad Oostende mentaal welzijn in de kijker zetten vanuit het perspectief van individuele sterktes en weerbaarheid. “In het debat over mentaal welzijn wordt vaak gefocust op de kwetsbaarheid die mensen tonen, maar even belangrijk is het om de klemtoon te leggen op wat mensen helpt wanneer ze het moeilijk hebben. Daarom is deze actie nu zo belangrijk”, aldus schepen van Welzijn Natacha Waldmann. Om dat te doen zal men werken met een ‘gevoelsmuur’. Deze reizende installatie zal tussen 3 en 10 oktober onder begeleiding van diverse welzijnsactoren over de hele stad neerstrijken. Via de gevoelsmuur worden mensen uitgenodigd tot gesprek over hun gevoel en wat hen kracht geeft. Zo helpt de gevoelsmuur het taboe rond spreken over emoties doorbreken. Mensen kunnen een button opspelden met het gevoel dat op dat moment bij hen overheerst van content, energiek tot bang of gefrustreerd. Op maandagmorgen stond de stand al opgesteld aan het station. Veel mensen gaven aan energiek te zijn, maar sommigen kozen ook voor bezorgd, wat die onlogisch is in deze tijden van crisis.