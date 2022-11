NYE Deluxe terug van weggeweest in het Kursaal

Oostende Atelier Loulou brengt een Ode aan lokale makers met pop-up

Een jaar geleden startte Loulou Herman (29) het gelijknamige Atelier Loulou op in de Koekelarestraat in Kortemark. Daar maakt ze allerlei handgemaakte lederwaren op maat en geeft ze toegankelijke workshops waarin deelnemers hun eigen sandalen of riem kunnen maken. Eind november strijkt de Kortemarkse neer in The Box in de Alfons Pieterslaan met enkele andere lokale makers.

14 november