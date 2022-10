Nu steeds meer gemeenten lichten doven ‘s nachts om te besparen op energiefactuur. “Eindelijk, we pleiten hier al jaren voor tijdens Nacht van de Duisternis”

OostendeZaterdag staat opnieuw de Nacht van de Duisternis op de agenda. Het is een campagne om iedereen weer het mooie van het nachtelijke landschap te laten ontdekken via tal van activiteiten. In Oostende kan je opnieuw terecht bij Astropolis. Hier tonen ze de nadelige effecten van overmatig lichtgebruik. Directeur Patrick Jaecques is dan ook blij dat de lichten nu ’s nachts in heel wat gemeenten gedoofd worden. “Ik probeer het stadsbestuur van Oostende al een kwarteeuw te overtuigen om de lichten ’s nachts uit te doen.”

Het is voor mensen die ’s nachts op de baan moeten ongetwijfeld een heuse aanpassing om in het donker te rijden. Het geeft vaak een onveilig gevoel, maar toch zijn er ook heel wat voordelen. Zo licht directeur van Astropolis in Oostende, Patrick Jaecques toe. “Het is niet dat we tegen licht zijn, maar wel tegen licht dat verkeerd geplaatst is en het verkeerde belicht” vertelt Jaecques. “We kennen allemaal wel een paar voorbeelden. Denk maar aan een verlichtingspaal waarbij een bolvormige armatuur alles in 360° verlicht. Het is totaal nutteloos om naast het voetpad ook de huizen en de wolken daarboven te gaan verlichten. En daarenboven ook pure geldverspilling. Of denk maar aan krachtige spots die gericht staan op monumenten en kerken en voor de helft ernaast schijnen en zo de lucht verlichten. En ik kan zo nog even doorgaan ...”. Lichthinder is niet enkel hinderlijk voor mensen, maar ook voor dieren en de natuur op zich. “Zo merkte men in Poperinge dat de hoppe oogst keer op keer mislukte, toevallig na het plaatsen van straatverlichting. Sinds deze ‘s nachts uit staat groeit de hoppe weer volop waardoor we ten volle kunnen genieten van ons lekker Belgische bier.”

Ook Natuurpunt laat weten dat heel wat dier- en plantensoorten hinder ondervinden van nachtelijk kunstlicht. Het uitschakelen van straatverlichting zou volgens hen al een pak voordelen voor de biodiversiteit opleveren. “Hopelijk biedt deze uitzonderlijke situatie ons inzicht in hoe we in de toekomst duurzamer met verlichting kunnen omspringen”, laat de natuurorganisatie nog weten.

Veiligheid

Elk jaar naar aanleiding van de Nacht van de Duisternis stuurt de organisatie een brief naar het stadsbestuur om te vragen om ’s nachts de lichten te doven. “Die brief werd dan doorgestuurd naar de netbeheerder en het antwoord was in het verleden vaak dat dit niet mogelijk is.” Ook nu is er in Oostende nog geen beslissing genomen over de verlichting ‘s nachts. Veel gemeenten hebben ondertussen wel al beslist om de lichten ’s nachts wel te doven. “Dat is zeker goed nieuws. Het is een duwtje om het te proberen en mensen er aan te laten wennen. Het voelt dan misschien onveilig aan en het is zeker wennen, maar het is zeker niet onveiliger”, zo stelt de directeur. “Als je iemand met een zaklamp rond een huis ziet lopen zal je veel sneller alarm slaat. In jaren 80 werden aan een universiteit de lichten gedoofd en het vandalisme daalde met 83 procent. Je moet immers kunnen zien wat je doet om vandalisme te plegen.”

Tijdens de Nacht van de Duisternis wordt in Astropolis met beeldmateriaal getoond wat de nadelen zijn van lichtvervuiling. “België is het meest verlichte land ter wereld. Als je de wereld ziet vanuit de ruimte dan kan je de landen en hoofdsteden goed herkennen omdat ze zo verlicht zijn. Wij kunnen hier amper sterren zien door de vervuiling. Ga je op reis naar het buitenland zien mensen plots weer sterren en dan beseffen ze pas de gevolgen van te veel verlichting.”

Deelname aan de ‘Nacht van de duisternis’ is zoals steeds gratis (behalve enkele workshops). In Walraversyde kan je terecht van 19 tot 22 uur en in Astropolis van 20 tot 23.30 uur.

