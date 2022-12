Nooit meer geknoei bij het inpakken van kerstcadeaus: Stad Oostende legt je uit hoe het moet, of doet het voor jou

Oostende Vijf jaar cel voor leden van Deense straatben­de na ontvoering van Oostendse taxichauf­feur

Drie leden van een Deense straatbende hebben in de Brugse rechtbank effectieve celstraffen van 5 jaar gekregen voor de ontvoering van een Oostendse taxichauffeur. Het slachtoffer werd vorig jaar op brutale wijze in een auto gesleurd en twee dagen lang vastgehouden in een vakantiehuisje nabij de Nederlandse grens.

19 december