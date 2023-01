Noodweer krijgt doorzetters Jim (42) en Annelore (38) niet klein: “Verwoeste chambres d’hôtes opent nog voor de zomer weer de deuren”

De Haan Bestuurder rijdt op Koninklij­ke Baan liefst 204 km/u in plaats van 70: “Onder invloed van alcohol en drugs”

Langs de Koninklijke Baan in De Haan is zaterdagnacht een bestuurder betrapt, die met z'n Audi A3 met liefst 204 kilometer per uur over het wegdek scheurde. De politie kon de 47-jarige Oostendenaar aan de kant zetten. Hij bleek onder invloed van drugs en alcohol.

22 januari