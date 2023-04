Nog twee dealers van Oostends Leopoldpark krijgen 12 maanden cel

Visserij, plezier­vaart, windmolens én zonnepane­len op de Noordzee: marien ruimtelijk plan wordt hernieuwd

In het Kursaal van Oostende werd woensdag het startschot gegeven voor de opmaak van een nieuw Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor de Belgische Noordzee. Dat plan brengt alle activiteiten in en op zee in kaart om hun ruimtelijke impact met elkaar en met de natuur te verzoenen.