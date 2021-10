Nóg maar eens een steekpartij in Oostende: ontevreden klant steekt werknemer pizzeria in been

OostendeEen derde steekpartij in Oostende in nog geen week tijd. Het parket van Brugge meldt dat er zich woensdagavond opnieuw een incident voordeed, dit keer in een pizzeria aan de Torhoutsesteenweg. Een Afghaan uit Oostende stak een werknemer van het etablissement in het been.