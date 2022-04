Nog even wachten op de zon, maar Oostende voorziet alvast in een toegankelijk strand voor iedereen

Zon, Zee … Zorgeloos is ondertussen al enkele jaren een vaste waarde in de meeste kustgemeenten. Het is een project van Inter, de provincie West-Vlaanderen en de deelnemende kustgemeenten. Tot nu toe ging de container met toegankelijk strandmateriaal enkel tijdens de zomermaanden open. Oostende engageerde zich om dat al vanaf de paasvakantie mogelijk te maken. De container gaat vanaf nu tot aan de zomervakantie ook elk weekend open, en dat in de namiddag. Op die manier kunnen mensen al gebruik maken van een toegankelijke omkleedruimte met douche, hooglaagbed en tillift en strandrolstoelen die gratis te ontlenen zijn. Er is zelfs een elektrische strandrolstoel aanwezig waarmee mensen die minder mobiel zijn zelfs op het mulle zand zelfstandig kunnen rijden. “Binnen het project Zon, Zee, Zorgeloos wordt er tijdens de schoolvakanties gewerkt met jobstudenten. Voor de weekends buiten de schoolvakanties werken we samen met vrijwilligers van Perspectief”, vertelt schepen Hina Bhatti.